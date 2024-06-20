Препараты от аденомы простаты могут защитить от деменции, выяснили ученые

Ученые из Университета Айовы установили, что некоторые препараты, часто используемые для лечения увеличенной простаты, могут также снижать риск развития деменции с тельцами Леви. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

В исследовании использовались данные из медицинских карт 643 000 мужчин с нормальными когнитивными способностями, которые начали принимать препараты, используемые для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы (аденомы простаты). Ученые стремились выяснить, обладают ли такие лекарства нейропротекторными эффектами, аналогичными действию специализированных препаратов от болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Было установлено, что три препарата — теразозин, доксазозин и альфузозин продемонстрировали способность усиливать производство энергии в клетках мозга. У мужчин, использующих эти лекарства, был снижен риск развития деменции с тельцами Леви. Это тип деменции, характеризующийся изменениями сна, поведения, когнитивных способностей, движений и регуляции автоматических функций организма. Такое заболевание также характеризуется появлением в коре головного мозга нейрональных включений (так называемых бляшек), состоящих из агрегатов синаптического белка альфа-синуклеина.

Ученые подсчитали, что у принимающих теразозин, доксазозин и альфузозин мужчин вероятность развития деменции с тельцами Леви была примерно на 40% ниже, чем у тех, кто применял тамсулозин (другой популярный препарат для лечения доброкачественной гиперплазии простаты). Предотвратить развитие этого типа деменции также не могли финастерид и дутастерид.

Сейчас ученые планируют продолжить исследования и выяснить, какие механизмы лежат в основе наличия или отсутствия нейропротекторных эффектов лекарств. Они также намерены установить, могут ли препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы снижать риск развития деменции с тельцами Леви у женщин.

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