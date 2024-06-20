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Названо упражнение, эффективно облегчающее боль в пояснице

The Lancet: ходьба эффективно облегчает боль в пояснице

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Ученые Университета Маккуори (Австралия) установили, что занятия ходьбой эффективно устраняют боль в пояснице у взрослых людей. Результаты научной работы опубликованы в журнале The Lancet.

В исследовании приняли участие более 700 добровольцев, ранее перенесших сильный приступ боли в пояснице и частично оправившихся после него. Испытуемые были разделены на две группы в зависимости от стратегии дальнейшего экспериментального лечения. Каждому добровольцу из первой группы разработали индивидуальную программу ходьбы и проинструктировали посетить шесть групповых сеансов физиотерапии под руководством врача. Вторая группа не вносила изменений в свой образ жизни.

После того как участники были проинформированы о программе лечения, ученые приступили к наблюдению за ними. Оно длилось от одного года до трех лет в зависимости от времени начала участия добровольца в исследовании. По окончании общего периода наблюдения ученые обнаружили, что участники из первой группы реже испытывали боли, ограничивающие повседневную подвижность, по сравнению с контрольной группой.

Кроме того, у занимающихся ходьбой лиц период спокойной жизни без рецидивов боли в пояснице был более длительным (около 208 дней), чем у тех, кто не имел таких физических нагрузок (112 дней).

Ученые пока не могут выявить точные механизмы, лежащие в основе терапевтического эффекта ходьбы. Они предположили, что этот вид упражнений предполагает совершение мягких колебательных движений, постепенно укрепляющих структуры позвоночника и окружающие их мышцы. Исследователи также отметили, что ходьба является эффективным способом снятия стресса и инструментом для повышения синтеза эндорфинов — особых химических соединений, которые естественным путем вырабатываются в нейронах головного мозга и обладают способностью уменьшать боль.

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