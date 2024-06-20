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Инфекционист прокомментировал вспышку ботулизма в РФ

Инфекционист Шахмарданов: любой готовый салат может привести к кишечной инфекции

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Любой готовый салат может содержать возбудителей кишечных инфекций. Об этом «Радио 1» рассказал врач-инфекционист Мурад Шахмарданов.

«Все подвержены риску. Употребляя салаты, можно заболеть любой кишечной инфекцией, если продукты контаминированы или инфицированы соответствующими возбудителями. В магазинах блюда могут храниться некоторое время, и за это время та микробная флора, которая там окажется, расплодится и достигнет инфицирующей дозы», — объяснил эксперт.

При покупке готовых салатов нужно проверять сроки годности. А лучше — готовить их дома. Это позволит снизить риск кишечных инфекций.

До этого сообщалось, что причиной массового отравления стала консервированная фасоль из салата с тунцом и яблоком (от ООО «Гастропорт») и лобио (от бренда «Кухня на районе»). Почти 200 человек из четырех регионов России были госпитализированы с ботулизмом.

Симптомы ботулизма проявляются в период от четырех часов до суток после употребления продукта, рассказал профессор Владимир Чуланов. Могут появиться сухость во рту и нарушения глотания, зрения, сильная мышечная слабость и острая дыхательная недостаточность.

Ранее для отравившихся фасолью россиян открыли горячую линию

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