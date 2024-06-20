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В России научили ИИ распознавать продукты в магазинных чеках для мониторинга питания

В Сеченовском университете научили ИИ анализировать чеки для оценки питания

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В Сеченовском университете совместно с Университетом Искусственного Интеллекта научили ИИ распознавать названия продуктов в чеках супермаркетов. В будущем ИИ ляжет в основу приложения для длительного мониторинга пищевых привычек пациентов и их семей, рассказали «Газете.Ru» в Сеченовском университете.

По мнению разработчиков, доступные сегодня инструменты для оценки питания – дневники питания и опросники пищевого поведения – недостаточно эффективны. Их заполнение требует высокой самодисциплины, и многие пациенты быстро перестают ими пользоваться. Между тем для изменения пищевого поведения необходим именно долгосрочный анализ питания.

Технология будет идентифицировать продуктовые покупки и сопоставлять их с продуктами, представленными в базе данных химического состава продуктов. В перспективе основанная на анализе продовольственных покупок технология ляжет в основу мобильного приложения, которое позволит оценивать питание пациентов и членов их семей на протяжении длительного периода. При этом пользователю не нужно будет вести пищевой дневник или заполнять опросник.

Система на основе накопленных данных о покупках рассчитает различные индексы здорового питания, отражающие соотношение полезных и вредных продуктов в рационе, и предложит рекомендации для выбора в магазинах преимущественно здоровых продуктов. Такое решение может стать одним из способов профилактики развития хронических заболеваний, связанных с неправильным питанием, уверены разработчики.

Ранее были названы четыре дефицитных микроэлемента для россиян.

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