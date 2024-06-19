Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как снизить риск диабета людям с генетической предрасположенностью

EJN: здоровое питание защищает от диабета при генетической предрасположенности

close
100%
Depositphotos

Ученые из Университета Восточной Финляндии установили, что здоровое питание снижает риск развития сахарного диабета второго типа даже при наличии генетической предрасположенности к этому заболеванию у мужчин. Результаты исследования опубликованы в European Journal of Nutrition (EJN).

В исследовании приняли участие 1500 мужчин среднего и пожилого возраста. Ученые попросили испытуемых рассказать о своем рационе питания и взяли у них образцы крови для проведения теста на толерантность к глюкозе. Также для каждого добровольца был рассчитан индивидуальный риск развития диабета второго типа на основе анализа 76 генетических вариантов, связанных с этим заболеванием.

После этого ученые разделили добровольцев на две группы в зависимости от степени приверженности здоровому питанию. Под «здоровым» подразумевалось достаточное потребление овощей, ягод, фруктов, растительного масла, рыбы, птицы, картофеля, несладкого и нежирного йогурта, нежирного сыра, каш, макарон и риса. К так называемым «нездоровым» продуктам отнесли пищу с избыточным количеством углеводов, фастфуд и сладкие газированные напитки.

Исследователи установили, что у придерживающихся правильного питания людей риск развития преддиабета и сахарного диабета второго типа был значительно более низким по сравнению с таковым у лиц из второй группы. При этом такое наблюдение было справедливо как для людей с низким генетическим риском развития диабета, так и для участников с высоким.

Ранее стало известно, в какое время суток лучше тренироваться при диабете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами