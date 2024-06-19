Загрязнение атмосферы уносит около 2 тыс. детских жизней в день, заявили в ООН

Загрязнение воздуха остается одной из главных причин глобальной детской смертности — около 2 тыс. несовершеннолетних каждый день уходят из жизни по этой причине. Такие данные привели эксперты Детского фонда (ЮНИСЕФ) ООН в новом ежегодном отчете о состоянии воздуха в мире. Доклад опубликован на официальном сайте фонда.

Как подсчитали в ЮНИСЕФ, на грязный воздух пришлось 12% всех жертв среди детей, что поставило угрозу на второе место среди причин смертности.

Загрязнение воздуха по количеству летальных случаев опередило употребление табака и плохое питание, уступив лишь высокому кровяному давлению.

В документе приводятся данные за 2021 год, согласно которым общее количество жертв грязного воздуха среди детей и подростков составило более 8,1 млн человек. Из них более 700 тыс. детей ушли из жизни в возрасте до пяти лет.

Более 500 тыс. жертв было связано с приготовлением пищи в помещениях с использованием таких видов топлива, как уголь, дрова или навоз.

В докладе сказано, что почти каждый человек в мире ежедневно дышит воздухом с нездоровым уровнем загрязнения.

Основной причиной летальных исходов в связи с загрязнением атмосферы остаются микрочастицы диаметром 2,5 микрометра (PM2,5).

Было обнаружено, что вдыхание PM2,5 увеличивает риск рака легких, болезней сердца, инсульта, диабета и ряда других проблем со здоровьем.

Ранее ученые нашли способ снизить вред от грязного воздуха для сердца.