Ученые создали новый класс прочных материалов на гелевой основе

Американские ученые из Университета штата Северная Каролина создали новый класс материалов, названный стеклянными или стекловидными гелями. Они отличаются высокой прочностью и клейкостью (адгезией). Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

«Мы создали класс материалов, которые мы назвали стекловидными гелями, которые так же тверды, как стеклообразные полимеры, но — если приложить достаточную силу — могут растягиваться в пять раз от своей первоначальной длины, а не ломаться. Более того, после того, как материал растянулся, вы можете вернуть ему первоначальную форму, применив тепло. Кроме того, поверхность стекловидных гелей обладает высокой адгезией, что необычно для твердых материалов», — отметили авторы разработки.

По словам команды, новые материалы более чем на 50% состоят из жидкости, что делает их лучшими проводниками электричества по сравнению с обычными пластиками.

Стеклообразные гели, как следует из названия, фактически представляют собой материал, сочетающий в себе свойства стеклообразных полимеров и гелей.

Ученые получили такую комбинацию, смешав стеклообразные полимеры с ионной жидкостью. Затем смесь залили в форму и отвердили с помощью ультрафиолета.

Исследователи обнаружили, что стеклообразные гели можно создавать из множества различных полимеров и ионных жидкостей, хотя не все классы полимеров можно использовать для их производства.

Создатели стеклянных гелей рассчитывают, что их разработка найдет применение в различных отраслях промышленности.

Ранее ученые разработали новый вид пластырей, которые безболезненно отклеиваются с кожи под действием холода.