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Ученые нашли запах, облегчающий симптомы болезни Альцгеймера

The Conversation: аромат ментола улучшил состояние мышей с болезнью Альцгеймера

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Шотландские ученые из Эдинбургского университета Нейпира выяснили, что запах ментола способен облегчить некоторые симптомы болезни Альцгеймера. Об этом свидетельствуют тесты на лабораторных мышах. Исследование опубликовано в научном издании The Conversation.

Болезнь Альцгеймера — серьезное нейродегенеративное заболевание, которое со временем ухудшается. Оно характеризуется изменениями в мозге , которые приводят к утрате нейронных связей. Наиболее распространенные признаки включают постепенное ухудшение памяти, мышления и социальных навыков, а также частые изменения настроения.

В новом эксперименте команда использовала грызунов, генетически модифицированных для изучения болезни Альцгеймера. В течение полугода животные подвергались воздействию ментола. Ученые проанализировали их иммунный ответ и когнитивные способности, сравнив показатели со здоровыми мышами. Оказалось, что ментоловый запах значительно улучшал состояние испытуемых существ.

В частности, ментол помог регулировать иммунную систему, предотвратить ухудшение когнитивных функций, а также улучшить память и способности к обучению.

Исследователи выяснили, что вещество снижает уровень интерлейкина-1 бета, белка, связанного с проблемами памяти при болезни Альцгеймера. Этот белок, или «цитокин», вызывает воспаление в мозге, которое может нанести вред когнитивным функциям. Снижение уровня интерлейкина-1 бета может помочь уменьшить воспаление и предотвратить дальнейшее снижение когнитивных функций.

Также было обнаружено, что ментол имитирует эффекты искусственного снижения Т-регуляторных клеток — иммунных клеток, которые помогают контролировать воспаление и поддерживать баланс иммунной системы. Это открытие предполагает возможный путь лечения таких состояний, как болезнь Альцгеймера, и подчеркивает возможность использования определенных запахов в качестве терапии.

Хотя результаты опыта основаны на первоначальных наблюдениях за лабораторными мышами и поэтому не могут быть распространены на людей с болезнью Альцгеймера, они помогут лучше понять, как лечить это заболевание у человека.

Ранее врач рассказал, какие болезни меняют запах тела человека.

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