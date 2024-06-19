Стало известно, о каком редком заболевании может говорить тяга к соленой пище

Сильная тяга к соленой пище, приступы головокружения, усталость и обезвоживание оказались признаками болезни Аддисона у 15-летней жительницы Канады. Это редкое эндокринное заболевание, в результате которого надпочечники теряют способность производить достаточное количество гормонов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Болезнь Аддисона — это эндокринная патология, связанная с недостаточной выработкой надпочечниками жизненно- необходимых гормонов. Также заболевание характеризуется нарушениями натриевого и калиевого баланса в организме. Эти два жизненно важных минерала помогают регулировать кровяное давление, функцию мышц и почек, уровень жидкости в организме и электрическую активность в нервных клетках.

Отмечается, что пациентка в течение нескольких месяцев страдала от необъяснимых сильных приступов головокружения, усталости, обезвоживания и неутолимой тяги к соленым закускам. Ежедневно она съедала банку соленых огурцов, горсть чипсов и регулярно посыпала блюда солью.

После того, как девушка была госпитализирована, врачи отметили, что цвет ее лица изменился на более темный и появились пятна под языком. Такие изменения также указывают на дисфункцию надпочечников при болезни Аддисона.

Медики также выяснили, что уровень натрия в крови пациентки составлял около 130 миллимолей на литр (ммоль/л) при норме от 136 до 145 ммоль / л. Врачи объяснили, что лица с болезнью Аддисона испытывают тягу к соли, потому что для этой патологии характерна потеря избыточного количества натрия с мочой. Концентрация калия при этом повышается. Избыток калия в крови может стать причиной аномальной электрической активности сердца и опасной для жизни аритмии.

Болезнь Аддисона также нарушает синтез гормона кортизола. Он помогает регулировать уровень сахара в крови и кровяное давление, а также помогает организму справляться со стрессом. Именно недостаток кортизола зачастую выступает причиной тошноты, боли в животе, потери веса и гиперпигментации.

Отмечается, что молодой пациентке была назначена заместительная гормональная терапия. Врач объяснили, что без надлежащего лечения симптомы заболевания могут спрогрессировать до опасного электролитного дисбаланса (включая скачок уровня калия), ведущего к отказу внутренних органов.

Медики также добавили, что болезнь Аддисона обычно возникает в результате аутоиммунной реакции — атаки иммунной системой человека собственных тканей и органов, характеризующейся хроническим воспалением и повреждениями.

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