В России создана система для управления беспилотной сельхозтехникой без GPS-сигнала

Ученые Казанского государственного аграрного университета создали аппаратно-программный комплекс для машинно-тракторных агрегатов. Он позволяет управлять сельхозтехникой практически без участия человека в любых погодных условиях и даже без сигнала GPS. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Казанском государственном аграрном университете.

Система ADAS 4 уровня использует передовые технологии машинного зрения, искусственного интеллекта и анализа больших данных. Ее стоимость начинается от 2 млн рублей в зависимости от используемых функций. Внедрение комплекса позволит значительно повысить эффективность и рентабельность растениеводства за счет снижения себестоимости производства.

«В 70% случаев наблюдается сокращение себестоимости производства продукции растениеводства не менее чем на 20% за счет увеличения производительности, снижения ошибок и пересевов. Прогнозируемый экономический эффект для России — 20 млрд рублей», — рассказал «Газете.Ru» сотрудник Института механизации и технического сервиса Казанского ГАУ Раис Сабиров.

Система машинного зрения обеспечивает надежную работу на всех типах почв в любое время суток. Искусственный интеллект обрабатывает данные лидара и принимает решения по объезду препятствий. В сложных погодных условиях, таких как сильный дождь, снег или туман, предусмотрена возможность движения по спутниковой навигации с получением корректирующих сигналов через интернет. Система, разработанная Казанским ГАУ, может функционировать даже при отсутствии сигналов со спутников, опираясь на данные машинного зрения для определения маршрута своего движения на поле. Это обеспечивает бесперебойную работу техники в любых условиях.

На рынке представлены различные системы точного земледелия, однако большинство из них, особенно отечественного производства, являются системами параллельного вождения и не имеют функций активного управления машинно-тракторными агрегатами с определением препятствий. Технологии геолокационного позиционирования, распознавания препятствий, построения маршрутов и автономного управления сельхозтехникой являются ключевыми конкурентными преимуществами, поэтому производители неохотно раскрывают детали своих разработок.

Беспилотный комплекс ADAS 4 уровня от Казанского ГАУ представляет собой значительный шаг вперед на пути к полностью автономному сельскому хозяйству. В планах университета — создание целого комплекса машин, объединенных единой системой автономного управления.

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