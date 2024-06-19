Ученые нашли лучший вид силовых тренировок для пенсионеров

Тренировки с тяжелыми весами помогают сохранить силу в ногах на долгие годы, продлевая жизнь и повышая шансы на здоровое старение. Это показало исследование, опубликованное BMJ Open Sport & Exercise Medicine.

Предыдущие работы установили, что ослабленные мышц ног — важный фактор риска преждевременного летального исхода. Кроме того, снижение силы в ногах у пожилых людей ухудшает их подвижность и способность ухаживать за собой. Было доказано, что сохранить силу ног помогают тренировки с сопротивлением, однако большинство экспериментов длились недолго.

В новом исследовании ученые проанализировали данные 450 активных человек со средним возрастом 71 год (к концу наблюдения). В течение года одна группа три раза в неделю выполняла тяжелые силовые упражнения в тренажерном зале с тренером, вторая — умеренно тяжелые упражнения с фитнес-резинками, а третья жила как обычно (проходила около 10 тысяч шагов в день). В группе тяжелых упражнений участники работали с весом 70-85% от максимального, а в группе умеренных нагрузок — с весом 50-60% от максимального.

Через четыре года сила ног уменьшилась в группах умеренно тяжелых упражнений и в группе, которая жила как обычно. В группе, выполнявшей тяжелые силовые упражнения, сила ног осталась на исходном уровне. Количество висцерального жира увеличилось в группе, которая не занималась силовыми тренировками. Этот тип жира связан с повышенным риском диабета и других хронических заболеваний.

Результаты могут означать, что интенсивные силовые тренировки могут быть полезны для профилактики возрастных заболеваний.

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