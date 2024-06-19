Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, что рыбы бьют своих детенышей

Animal Behavior: взрослые особи рыб-цихлид физически наказывают молодняк за лень

close
100%
Christian Hutter/imageBROKER/Global Look Press

понские ученые из Осакского университета выяснили, что некоторые виды рыб прибегают к физическим наказаниям своих детенышей, чтобы заставить тех вести себя нужным образом. Исследование опубликовано в научном журнале Animal Behavior.

Команда изучила повадки рыб вида Neolamprologus savoryi, относящегося к семейству цихлид.

Как показали наблюдения, взрослые цихлиды нападают на молодых особей, включая собственных потомков, которые не проявляют активности при совместной защите территории.

Согласно результатам, пострадавшие от атак старших сородичей животные меняли поведение и патрулировали свои участки с большим рвением. Напротив, более прилежные цихлиды обычно избегали агрессии со стороны родителей.

Выводы исследования подчеркивают, что наказания характерно не только для человеческого общества, но также присутствует в том, как другие животные обеспечивают сотрудничество и поддерживают социальные отношения. Это открытие устраняет пробел в понимании эволюции кооперативного поведения и механизмов, которые животные используют для его поддержания.

Ранее ученые выяснили, что шимпанзе полагаются на удачу при принятии решений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами