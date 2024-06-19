Ученые выяснили, что рыбы бьют своих детенышей

понские ученые из Осакского университета выяснили, что некоторые виды рыб прибегают к физическим наказаниям своих детенышей, чтобы заставить тех вести себя нужным образом. Исследование опубликовано в научном журнале Animal Behavior.

Команда изучила повадки рыб вида Neolamprologus savoryi, относящегося к семейству цихлид.

Как показали наблюдения, взрослые цихлиды нападают на молодых особей, включая собственных потомков, которые не проявляют активности при совместной защите территории.

Согласно результатам, пострадавшие от атак старших сородичей животные меняли поведение и патрулировали свои участки с большим рвением. Напротив, более прилежные цихлиды обычно избегали агрессии со стороны родителей.

Выводы исследования подчеркивают, что наказания характерно не только для человеческого общества, но также присутствует в том, как другие животные обеспечивают сотрудничество и поддерживают социальные отношения. Это открытие устраняет пробел в понимании эволюции кооперативного поведения и механизмов, которые животные используют для его поддержания.

Ранее ученые выяснили, что шимпанзе полагаются на удачу при принятии решений.