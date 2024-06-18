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Ученые узнали дату первой технологической революции каменного века

PNAS: около 600 тысяч лет назад произошел скачок в сложности каменных орудий

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Depositphotos

Американские антропологи из Университета штата Миссури проанализировали методы изготовления каменных инструментов за 3,3 млн лет эволюции человека. Они пришли к выводу, что более полумиллиона лет назад предки современных людей перешли на новую технологическую ступень, и это способствовало расхождению с другими гоминидами. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда изучила 62 последовательности производства орудий из камня, собранных в 57 местах раскопок в Африке, Евразии, Гренландии, Океании, Северной и Южной Америках, а также на доисторическом материке Сахул.

Ученые выяснили, что еще 1,8 млн лет назад сложность процедурного процесса создания каменных инструментов составляла от двух до четырех единиц. В течение следующих 1,2 млн лет технологии модернизировались и достигли семи единиц.

Качественный скачок случился 600 тыс. тыс. лет назад, когда сложность выпуска орудий возросла до 18 процедурных единиц.

По словам ученых, технологическая революция среднего плейстоцена стала возможной благодаря совокупной, или кумулятивной культуре — сумме знаний, накопленных предыдущими поколениями.

«Поколения улучшений, модификаций и удачных ошибок могут порождать технологии и ноу-хау, превосходящие все, что один человек мог бы изобрести самостоятельно в течение своей жизни. Когда ребенок наследует культуру поколений своих родителей, он получает результат тысяч лет попыток и экспериментов», — отметили исследователи.

Антропологи считают, что резкий прогресс в изготовлении каменных орудий способствовал расхождению путей предков современного человека и неандертальцев.

Ранее археологи выяснили, что неандертальцы владели секретами изготовления сложных видов клея.

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