Названа опасность для здоровья от игры в Hamster Kombat

Слишком активная игра в Hamster Kombat может привести к развитию патологии суставов кисти, об этом «Газете.Ru» рассказал травматолог-ортопед медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Максим Смола.

Hamster Kombat — это новая игра на платформе Telegram, которая стремительно набирает популярность среди криптовалютных энтузиастов. В этой игре вы берете на себя роль виртуального CEO криптовалютной биржи, управляемой хомяком. Особенности игры заключается в нажатии на экран, чтобы зарабатывать монеты, которые затем можно использовать для инвестиций и улучшения вашей виртуальной биржи.

«Нередко, люди длительно выполняющие работы, связанные с усиленной мелкой моторикой, подвергаются рискам развития воспаления суставов кистей, мягких тканей и магистральных нервных стволов (так называемый туннельный синдром, формирование гигром или воспалением сухожилий). Это профессиональное заболевание, ранее преследовавшее машинисток в редакциях, а ныне — операторов компьютеров, мастеров маникюра», – рассказал Смола.

По его словам, симптомы туннельного синдрома включают чувствительные нарушения: онемение и парестезии (мурашки, покалывание, жжение) в области иннервации срединного нерва на кисти, то есть в области пальцев с первого по четвертый. Дополнительно человек может испытывать ноющие, иногда жгучие болевые ощущения в этой области.

Гигрома — образование под кожей, окруженное тонкой капсулой и наполненное прозрачной или желтоватой жидкостью, по консистенции похожей на желе. Локализуется гигрома около суставов и сухожилий. Они либо не вызывают никаких симптомов, либо проявляются болями.

«Отходя от локальных проблем в ряде случаев за выполнением длительной однообразной работы, нарушается осанка, ведущая к определенно иной патологии, а также нагрузка на зрение и изменение психоэмоционального статуса», – заключил врач.

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