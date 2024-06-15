Ученые предупредили об угрозе вымирания кораллов из-за закисления океана

Американские океанологи из Калифорнийского университета в Нортридже выяснили, что растущие выбросы углекислого газа в атмосферу Земли угрожают целому роду каменистых кораллов поритов из-за закисления океана. Исследование опубликовано в научном журнале Limnology and Oceanography (L&O).

Закисление океана происходит при взаимодействии морской воды с атмосферным углекислым газом. В результате в морях становится все больше повышающих кислотность химических соединений. При этом концентрация нейтрализующих кислоту веществ, таких как карбонат кальция (кальцит), постепенно снижается.

Пориты и подобные им кораллы остаются основными создателями коралловых рифов в мире. Однако кислая морская вода мешает им строить свои скелеты из-за нехватки кальцита.

По словам ученых, если тенденция сохранится, кораллы утратят способность размножаться, а рифы перестанут расти. Исследователи подчеркнули, что у колоний кораллов нет возможности приспособиться к подобным изменениям среды.

Ранее биологи раскрыли секрет синхронного размножения кораллов, долгое время остававшийся загадкой для науки.