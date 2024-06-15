Ученые нашли в упавшем на Землю метеорите вещества времен зарождения Солнечной системы

Группа датских ученых из Копенгагенского университета обнаружила древние породы в метеорите NWA 14250, который нашли в Марокко в 2018 году. По словам специалистов, найденные минералы относятся к протопланетному диску Солнечной системы, из которого впоследствии образовалась Земля и другие планеты. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Солнечная система возникла из дискообразного облака пыли и газа около 4,5 млрд лет назад. За это время исходное вещество изменилось под действием солнечной радиации и плазмы, а также в ходе реакций с другими атомами.

Используя сканирующий электронный микроскоп и спектроскопический анализ, исследователи провели глубокое изучение содержимого NWA 14250 и изотопов различных минералов, обнаруженных в его обломках.

Команда определила, что минералы в некоторых обломках, скорее всего, имеют кометное происхождение, а это означает, что метеориты, такие как NWA 14250, могут представлять собой инструмент для изучения состава ранней Солнечной системы.

По словам специалистов, в Солнечной системе сохранилось довольно много первичного вещества, однако большая его часть находится в Облаке Оорта, расстояние до которого в 50 тыс. раз превышает дистанцию между Землей и Солнцем. Поэтому до нашей планеты эта субстанция может добраться только в составе метеоритов, которые защищают минералы от сгорания при прохождении сквозь атмосферу.

Ранее в Курганской области нашли большой кусок метеорита.