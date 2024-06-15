Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выявили новый фактор возникновения мигрени

AHS: повышение температуры воздуха может спровоцировать приступ мигрени

close
100%
Shutterstock

Ученые из Медицинского колледжа Университета Цинциннати в составе научного коллектива обнаружили, что повышение температуры воздуха увеличивает риск возникновения приступа мигрени. Результаты исследования представлены на 66-м ежегодном научном конгрессе Американского общества головной боли (American headache society, AHS).

Исследователи проанализировали содержание так называемых «дневников мигрени» 660 пациентов с этим заболеванием. Полученная информация затем была сопоставлена с региональными данными о погоде в дни, когда у испытуемых начинались приступы.

Ученые обнаружили, что каждое дневное превышение нормы температуры на 10 градусов по Фаренгейту (более шести десятых градуса по Цельсию) в день коррелировало с увеличением риска развития головной боли любого вида (в том числе мигрени) на 6%.

В рамках нового исследования также тестировалась эффективность препарата под названием Фреманезумаб. Он вводится путем инъекций под кожу и блокирует белок, известный как CGRP (пептид, связанный с геном кальцитонина), который отвечает за передачу сигналов боли в мозге и нервной системе.

Результаты показали, что препарат оказался способен предотвратить приступы мигрени, связанные с изменением погоды. По мнению ученых, перед широким применением необходимо подтвердить эффективность Фреманезумаба в других исследованиях.

Ранее врач рассказал, как отличить мигрень от головной боли другого вида.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами