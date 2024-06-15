Ученые выявили новый фактор возникновения мигрени

Ученые из Медицинского колледжа Университета Цинциннати в составе научного коллектива обнаружили, что повышение температуры воздуха увеличивает риск возникновения приступа мигрени. Результаты исследования представлены на 66-м ежегодном научном конгрессе Американского общества головной боли (American headache society, AHS).

Исследователи проанализировали содержание так называемых «дневников мигрени» 660 пациентов с этим заболеванием. Полученная информация затем была сопоставлена с региональными данными о погоде в дни, когда у испытуемых начинались приступы.

Ученые обнаружили, что каждое дневное превышение нормы температуры на 10 градусов по Фаренгейту (более шести десятых градуса по Цельсию) в день коррелировало с увеличением риска развития головной боли любого вида (в том числе мигрени) на 6%.

В рамках нового исследования также тестировалась эффективность препарата под названием Фреманезумаб. Он вводится путем инъекций под кожу и блокирует белок, известный как CGRP (пептид, связанный с геном кальцитонина), который отвечает за передачу сигналов боли в мозге и нервной системе.

Результаты показали, что препарат оказался способен предотвратить приступы мигрени, связанные с изменением погоды. По мнению ученых, перед широким применением необходимо подтвердить эффективность Фреманезумаба в других исследованиях.

Ранее врач рассказал, как отличить мигрень от головной боли другого вида.