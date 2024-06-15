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Ученые зафиксировали экстремальное похолодание в Антарктике в рекордно жаркий 2023 год

AAS: прошлая зима в Антарктике оказалась очень холодной вопреки потеплению мира

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Depositphotos

Хотя 2023 год оказался самым жарким в истории наблюдений, в Антарктиде в этот период зафиксировали экстремально низкие температуры. Пик холодов на Южном полюсе пришелся на конец зимы в июле и августе, выяснила международная группа ученых из США и Китая. Исследование опубликовано в научном журнале Advances in Atmospheric Sciences (AAS).

«В самой высокой точке, станции Куньлунь, была зафиксирована самая низкая температура, когда-либо наблюдавшаяся: -79,4 °C, что примерно на 5 °C ниже, чем среднемесячная температура. Интересно, что в то же время рекордно высокие температуры наблюдались в Южной Америке, которая находится относительно близко к Антарктиде», — уточнил профессор Минху Дин Китайской академии наук.

В этот же период в Чили температура поднялась до 40 °C, а в бразильском Рио-де-Жанейро жара побила 117-летний период.

Исследование выявило четыре различные холодные фазы с середины июля до конца августа 2023 года.

Анализ обнаружил сильные температоруные аномалии в августе 2023 года. Эта атмосферная среда средней тропосферы сыграла решающую роль в наблюдаемых экстремально низких температурах. Исследования показывают, что этим похолоданиям способствовали как южные потоки с континента, так и спокойные атмосферные условия.

Из-за того, что температура упала ниже -50 °C, основные полеты на ключевые исследовательские станции были приостановлены. При 50-градусном морозе самолеты невозможно эксплуатировать безопасно из-за отказов гидравлики и замерзания топлива.

По словам исследователей, понимание природы беспрецедентных холодов позволит подготовиться к будущим проблемам в антарктической логистике.

Ранее ученые выяснили причину быстрого разрушения морских ледников в Антарктиде.

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