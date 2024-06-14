Рыбные блюда повышают риск рождения ребенка с неизлечимым артритом, узнали ученые

Международная группа ученых обнаружила связь с употреблением рыбы беременными женщинами и рождением детей с ювенальным идиопатическим артритом (ЮИА) — неизлечимым ревматическим заболеванием, связанным со стойким воспалением суставов. Исследование опубликовано на сайте конгресса Европейского альянса ревматологических ассоциаций (EULAR).

В 2019 году шведское перспективное исследование с участием более 15 тыс. детей показало, что питание рыбой хотя бы раз в неделю при беременности и в течение первого года жизни было связано с пятикратным увеличением риска ЮИА по сравнению с теми, кто употреблял рыбу реже одного раза в неделю. Этот риск объяснили воздействием ртути и других тяжелых металлов, содержащихся в рыбном мясе.

В новой работе команда проанализировала данные Норвежского когортного исследования матерей, отцов и детей, проводившегося с 1999 по 2008 год. Выборка включала 73 819 пар мать-ребенок и 218 случаев ЮИА у детей.

Высокое потребление рыбы определялось как 252 грамма в неделю для нежирной и полужирной рыбы, 157,5 грамма в неделю для жирной рыбы и 427 граммов в неделю для общего потребления этого вида продуктов.

Среднее общее потребление рыбы составило 218 граммов в неделю. Существовала положительная связь между ЮИА и высоким потреблением нежирной и полужирной рыбы, подчеркнули ученые.

Однако исследователи не нашли никакой четкой связи между ЮИА и высоким потреблением жирной рыбы. Примечательно, что не было обнаружено никакой связи между ЮИА и высоким потреблением содержащейся в рыбе ртути.

Ученые отметили, что связь между развитием ЮИА у детей из-за употребления рыбных блюд действительно существует, но она значительно ниже по сравнению с исследованием 2019 года. Поэтому будущим матерям не стоит полностью отказываться от морской диеты.

Ранее исследователи назвали методы облегчения симптомов ювенального артрита.