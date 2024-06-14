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Ученые приблизились к расшифровке мыслей и снов человека через активность мозга

NatComms: мечтания и фантазии создают характерные волны в гиппокампе

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Shutterstock

Японские ученые из Осакского университета заявили, что стали на шаг ближе к расшифровке мыслей и снов человека. Специалисты обнаружили характерный шаблон мозговой активности, возникающей, когда мы спим или о чем-то мечтаем наяву. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Как показали наблюдения, произвольно возникающие мысли связаны с пульсациями острых волн в гиппокампе — области мозга, имеющей решающее значение для формирования и извлечения воспоминаний.

В рамках эксперимента ученые в течение 10 дней записывали мозговую активность группы добровольцев с диагностированной эпилепсией, находившихся в больнице. Команда также фиксировала их физиологические данные, включая частоту сердечных сокращений и другие показатели организма.

Исследователи установили, что острые волны в гиппокампе чаще возникают в периоды, когда пациенты сообщали о ярких, творческих и менее связанных с текущими задачами мыслях.

Эти мозговые колебания характеризуются своим специфическим рисунком: за резкой волной следует быстрый всплеск синхронизированной активности нейронов, который можно записать как пульсацию. Обычно они возникают на частотах от 100 до 200 Гц и длятся от 50 до 200 миллисекунд.

Пульсации преимущественно наблюдались ночью, но также появлялись в периоды бодрствования, покоя или низкой активности. Закономерность предполагает наличие сильной связи между активностью гиппокампа и генерацией спонтанных мыслей.

Исследователи отметили, что их открытие должно помочь в создании цифровых систем, которые смогут считывать активность мозга и позволять общаться без физического движения.

Такая технология может облегчить жизнь полностью парализованных пациентов с боковым амиотрофическим склерозом и другими тяжелыми заболеваниями.

Ранее ученые выяснили, каким образом мозг учится на ошибках своего обладателя.

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