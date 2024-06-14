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Врач назвала идеальный интервал между приемами пищи

Профилактик Овнанян: идеальный интервал между приемами пищи — четыре часа

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Идеальный промежуток времени между приемами пищи — не более четырех часов, однако пожилым и детям нужно есть чаще. Об этом NEWS.ru рассказала врач-профилактик Эвелина Овнанян.

Здоровым взрослым людям нужно есть три-четыре раза в день, не голодая больше четырех часов. Слишком долгие перерывы могут негативно повлиять на работу желчевыводящих систем и желудка. Кроме того, перерыв между ужином и завтраком не должен превышать 10–11 часов.

Однако есть чаще, чем раз в три часа, также не стоит: желудку нужно время, чтобы освободиться для приема новой пищи.

До этого врач рассказала, что взрослым людям в среднем нужно не меньше 70 граммов белка в сутки. Такое количество содержат полкило котлет или около 400 граммов сырников. При этом желательно избегать источников белка, богатых насыщенными жирами (например, жирного мяса), так как они повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Вместо них стоит выбирать нежирное мясо, рыбу, бобовые продукты.

Ранее россиянам рассказали о самой полезной крупе, которую можно есть каждый день.

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