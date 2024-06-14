Российские ученые рассказали, как получить максимум пользы от похода в баню

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) назвали главные критерии здорового похода в баню с точки зрения науки. Исследование приурочено к Международному банному дню, который отмечают 14 июня, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе вуза.

По словам специалистов, посещение бани улучшает кровообращение, увеличивает теплопродукцию и теплоотдачу тела, а также открывает «дремлющие сосуды» — пассивные кровотоки, которые обычно не получают достаточных нагрузок из-за сидячего образа жизни человека.

Банные процедуры позволяют снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз и гипертония. Кроме того, усиливается потоотделение, что прочищает поры кожи и снижает нагрузку на почки. Баня также расслабляет мышцы и разгружает нервную систему.

В ПНИПУ отметили, что для оздоравливающего эффекта бани достаточно температуры в 60°C.

«Влажный воздух 90-100°C может вызвать ожог верхних дыхательных путей. Вообще, температуры в 60°C вполне достаточно для полноценного прогревания, но она может быть опасна для людей с хроническими обструктивными заболеваниями легких, — рассказал «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ ХимБИ ПНИПУ Сергей Солодников.

Вместе с тем баня не рекомендована людям с хроническими воспалительными заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также с онкологическими диагнозами и серьезной гипертонией. Также стоит воздержаться от банных дней во время болезни ОРВИ или гриппом, чтобы не заразить других посетителей.

В Пермском политехе добавили, что использование банного веника позволяет мягко массировать определенные места, направляя потоки горячего воздуха в нужные точки. Поэтому не стоит бить этим инструментом изо всех сил. Чтобы усилить полезный эффект, веник стоит немного задерживать на теле после каждого взмаха.

Что касается употребления спиртных напитков до или сразу после походов в баню, ученые настоятельно рекомендуют воздержаться от алкоголя. Он еще больше расширяет кровеносные сосуды, увеличивая риск инфаркта или инсульта. Кроме того, парилка — небезопасное место для человека в состоянии опьянения из-за вероятности получить серьезные ожоги от раскаленных камней или горячей воды.

Ранее британские ученые выяснили, что регулярные походы в баню защищают от психоза.