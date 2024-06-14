Названы неочевидные симптомы рака языка

Симптомы, связанные с желудочно-кишечным трактом, головокружение, стеснение в груди и «туман в голове» оказались предупреждающими признаками редкого рака полости рта у 36-летнего мужчины из Денвера (США). Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сообщается, что за годы до постановки диагноза (рак языка) мужчина начал испытывать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, головокружение, ощущение нехватки воздуха и затуманенность создания. Обеспокоенный состоянием своего здоровья, Марк (фамилия не уточняется в источнике) начал регулярно консультироваться с врачами, однако точную причину ухудшения самочувствия определить не удалось — некоторые специалисты приписывали его симптомы проблемам с психикой. По результатам анализа крови патологических изменений в организме также не было выявлено.

Спустя неделю после ежегодного медицинского обследования здоровье мужчины ухудшилось — появились лихорадка и ночная потливость. Кроме того, Марк отметил появление незаживающей язвы на поверхности языка. После получения результатов биопсии (метод исследования, при котором проводится прижизненное взятие клеток или тканей из организма с диагностической или исследовательской целью) стало ясно, что у мужчины развился рак языка.

Это редкое заболевание чаще всего поражает злоупотребляющих алкоголем и курящих людей старше 60 лет. Вирус папилломы человека (ВПЧ), передающийся половым путем, также является одним из основных факторов риска.

В феврале мужчине пришлось пройти операцию по удалению четверти языка. Врачи также провели частичное рассечение шеи для удаления 41 лимфатического узла. Это было необходимо для предотвращение рецидивирования заболевания. После трехдневного пребывания в стационаре и нескольких недель работы с логопедом для восстановления речи Марк смог вернуться к повседневной жизни.

Отмечается, что классическими симптомами рака языка являются потеря веса, боль в ушах, появление красных или белых пятен во рту, боль в горле, онемение языка и отек челюсти. Однако, по словам Марка, при головокружении, стеснении в груди, спутанности сознания и проблемах с пищеварением также необходимо обратиться к врачу.

Ранее были названы белковые продукты, снижающие риск развития рака.