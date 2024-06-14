Названы белковые продукты, снижающие риск развития рака

По словам онколога из США, доктора медицинских наук Николь Эндрюс, нежирное мясо, птица, яйца, молочные продукты, орехи, семечки и соя могут снижать риск развития рака. Об этом сообщает издание Healthnews.

Врач объяснила, что чрезмерное увлечение красным и обработанным мясом (колбасой, сосисками, беконом) достоверно повышает риск развития онкологических заболеваний. Однако полностью отказываться от этих продуктов необязательно — их потребление онколог рекомендует ограничить 18 унциями (примерно 510 граммами) в неделю. Вместо красного мяса, бургеров, хот-догов и ветчины Эндрюс советует отдать предпочтение нежирной курице, индейке, рыбе, яйцам и морепродуктам.

Онколог добавила, что для получения необходимого количества белка можно использовать протеиновый порошок для коктейлей. При этом лучше всего для этой цели подойдут варианты, не обогащенные слишком большим количеством микроэлементов.

По словам врача, не стоит забывать о растительном белке — снижать риск развития некоторых видов рака могут орехи, семечки, фасоль, тофу и соя. Они богаты клетчаткой, полезными пищевыми волокнами, улучшающими пищеварение и предотвращающими запуск системного воспаления в организме (воспаление выступает провокатором многих заболеваний). Молочные продукты (творог, нежирный сыр) содержат кальций, который снижает риск развития рака толстой кишки.

Ранее был найден ген, «помогающий» раковым клеткам распространяться в организме.