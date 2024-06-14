Ученые построили электромагнитную пушку для стрельбы сонными дротиками

Американские ученые из Медицинского колледжа Университета штата Огайо разработали и протестировали новый тип устройства для стрельбы дротиками с транквилизаторами и лекарствами. Их используют ветеринары и биологи для отлова или лечения домашних и диких животных. Исследование опубликовано в научном журнале Technologies.

Сегодня специалисты метают дротики из пневматических или огнестрельных ружей. Использование энергии пороха или сжатого воздуха не позволяет регулировать скорость снаряда, из-за чего «летающий шприц» может либо не пробить кожу зверя, либо, напротив, поразить существо с летальной силой.

Команда спроектировала установку, использующую электромагнитные катушки для разгона снаряда. Эта конструкция известна как «пушка Гаусса», названная в честь немецкого ученого Карла Гаусса, заложившего основы математической теории электромагнетизма.

Система включает в себя лазерный дальномер, определяющий дистанцию до цели. На основе этих данных устройство выбрасывает дротики с оптимальной скоростью, уменьшая риск причинения травм животным.

Ученые протестировали свою разработку на деревянной мишени на расстоянии от одного до восьми метров. Как показали эксперименты, установка показала высокую точность, при этом общая энергия дротика была сравнима с мягкими снарядами для игрушечных пистолетов, а не с залпом из пневматического или огнестрельного ружья.

Авторы изобретения рассчитывают в дальнейшем испытать электромагнитную установку на животных.

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