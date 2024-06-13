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Ученые нашли генетический ключ к сверхъестественной стойкости тихоходок

PLoS Genetics: обнаружены гены, позволяющие тихоходкам выдерживать обезвоживание

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Depositphotos

Японские ученые из Токийского университета впервые успешно отредактировали гены тихоходок — крошечных беспозвоночных, известных своей невероятной живучестью в самых экстремальных условиях. Исследование опубликовано в научном журнале PLoS Genetics.

Тихоходки могут переносить сильную жару, холод, засуху, высокие дозы радиации и даже космический вакуум. Генетическая основа этих «сверхспособностей» до настоящего времени оставалась неуловимой.

В новом исследовании команда использовала технологию редактирования генов CRISPR у одного из высокоустойчивых видов тихоходок Ramazzzottius varieornatus.

С помощью недавно разработанной модификации под названием DIPA-CRISPR ученые перепрограммировали определенные гены существ, чтобы получить потомство с измененными свойствами.

Как показали эксперименты, основным механизмом устойчивости Ramazzzottius varieornatus остается способность выдерживать сильное обезвоживание в течение длительного времени. Эта способность частично связана с особым видом гелевого белка в их клетках.

Исследователи считают, что аналогичный метод можно применить к клеткам человека. Если способ сработает, то в перспективе это могло бы позволить обезвоживать и восстанавливать целые человеческие органы без их деградации, что может совершить революцию в способах хранения и транспортировки донорских органов.

Ранее ученые выяснили, как тихоходки без вреда переносят огромные дозы радиации.

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