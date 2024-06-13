Люди с маленькими зрачками кажутся окружающим красивее, выяснили ученые

Ученые из Амстердамского университета и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили, что люди с большими радужными оболочками глаз и суженными зрачками кажутся окружающим более привлекательными. Результаты исследования опубликованы в журнале Cognition.

В рамках эксперимента ученые показали участникам (мужского и женского пола) почти 3 тысячи различных снимков средних третей лиц людей с голубыми и карими глазами. Фотографии были отредактированы и представлены к просмотру в двух вариантах — с расширенными зрачками и суженными. Ученые попросили участников рассказать, какие лица казались им более привлекательными. Оказалось, что люди с крупными радужными оболочками казались большинству добровольцев красивее.

Исследователи отметили, что цвет глаз не был определяющим фактором привлекательности. Глаза с суженными зрачками определялись многими испытуемыми как более выразительные и располагающие даже в черно-белых вариантах обработки фото.

Ранее ученые узнали, какие голоса мужчин и женщин кажутся самыми привлекательными.