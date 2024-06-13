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Врач перечислила главные компоненты противораковой диеты

Health News: растительная пища и полезные жиры снижают риск развития рака

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Depositphotos

По словам онколога из США, доктора медицинских наук Николь Эндрюс, богатая белком рыба и курица, антиоксиданты и клетчатка в растительной пище, а также полезные жиры в составе масел и орехов снижают риск развития рака. Об этом сообщает издание Healthnews.

Врач уточнила, что противораковая диета предполагает наполнение двух третей тарелки растительной пищей, такой как фрукты, овощи, цельные зерна, орехи, семечки, фасоль или бобовые. Все эти продукты содержат антиоксиданты (особые молекулы) и фитохимические вещества, которые защищают клетки от повреждений и восстанавливают имеющиеся дефекты.

Также растительная пища богата клетчаткой, полезными пищевыми волокнами, нормализующими пищеварение и снижающими риск развития рака толстой кишки.

Отмечается, что вторым незаменимым пищевым компонентом, важным для профилактики онкологических заболеваний, является белок. Он содержится в курице, рыбе, индейке, яйцах и молочных продуктах. Онколог добавила, что не стоит забывать и о жирах. Их организм человека усваивает при употреблении в пищу оливок, авокадо, семян, орехов, масел и сливок.

Ранее стало известно, вызывают ли сладкие напитки рак.

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