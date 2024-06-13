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Россиянам раскрыли, как самостоятельно выявить проблемы со слухом

Врач Щербакова: существует два способа самостоятельно оценить состояние слуха

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Состояние слуха можно оценить самостоятельно в домашних условиях двумя методами: при помощи приложения или с помощью близких людей. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-сурдолог-оториноларинголог сурдологического отделения ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России Яна Щербакова.

«Попросите кого-то из домашних отойти на 5–6 метров и прошептать вам что-то. В норме на таком расстоянии шепот слышно, если нет, то стоит обратиться к специалисту. Эту диагностику можно проводить в любом возрасте, но уже после 45 лет лучше периодически посещать сурдолога», – рассказала врач.

Также существуют специальные программы, которые можно скачать на смартфон или компьютер.
«Некоторые из таких программ позволяют определить слух отдельно каждого уха, установить возраст, которому соответствует ваш слух. Чтобы найти такое приложение, достаточно ввести запрос «тест слуха» в поисковике», – отметила сурдолог.

Щербакова также посоветовала оценивать наличие и влияние факторов риска, в число которых входят работа в шумных условиях, повышенные физические нагрузки, неправильное питание, алкоголь и курение, как пассивное, так и активное, определенные препараты и заболевания.

Подробнее о том, можно ли снизить степень тугоухости в старости, какие болезни и препараты могут вызвать снижение слуха, как тугоухость влияет на состояние мозга и какие меры профилактики проблем со слухом существуют — в интервью Щербаковой «Газете.Ru».

Ранее был назван возраст, в котором начинаются старческие проблемы со слухом.

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