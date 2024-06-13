Назван возраст, в котором начинаются старческие проблемы со слухом

Приобретенные возрастные проблемы со слухом или пресбиакузис, начинают появляться уже после 45 лет, а после 50 лет примерно у 40% людей развивается та или иная степень тугоухости. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-сурдолог-оториноларинголог сурдологического отделения ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России Яна Щербакова.

«Соответственно, чем старше группа людей, тем выше среди них процент тех, у кого есть проблемы со слухом. Так, среди семидесятилетних пациентов проблемы имеют уже примерно 70%, среди девяностолетних уже 90%. В этой группе практически каждый пациент страдает той или иной степенью тугоухости», – рассказала специалист.

При старении развиваются дегенеративные изменения в организме, что также затрагивает и иммунную систему, объяснила Щербакова. В результате увеличивается количество медиаторов воспаления, которые оказывают пагубное влияние на орган слуха.

Но, по словам врача, на этот процесс влияют не только возрастные изменения в организме, но и другие факторы риска.

«Например, у мужчин есть склонность к развитию снижения слуха. Это связано с образом жизни: они реже посещают врачей, больше пьют и курят, чаще работают в условиях шумных производств. Отсюда мы можем сделать вывод: работа в шумных условиях, повышенные физические нагрузки, неправильное питание, алкоголь и курение, как пассивное, так и активное, определенные препараты и заболевания повышают риски возникновения проблем со слухом», – отметила Щербакова.

Подробнее о том, можно ли снизить степень тугоухости в старости, какие болезни и препараты могут вызвать снижение слуха, как тугоухость влияет на состояние мозга и какие меры профилактики проблем со слухом существуют — в интервью Щербаковой «Газете.Ru».

Ранее ученые вернули глухим детям слух с помощью генной терапии.