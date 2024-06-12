Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Токсичные металлы из тающей вечной мерзлоты отравили десятки рек на Аляске

CEE: 75 рек и ручьев Аляски стали оранжевыми и едкими из-за цинка, никеля и меди

close
100%
Ken Hill/National Park Service

Американские ученые из Научного центра Аляски и других научных учреждений обнаружили не менее 75 водотоков с ярко-оранжевой водой, расположенных в регионе заполярного горного хребта Брукса на северо-западе штата Аляска. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

По словам специалистов, загрязнение рек и ручьев оказалось настолько масштабным, что его было видно из космоса.

Химический анализ водных путей выявил высокие уровни цинка, никеля, меди, кадмия и железа. Также выяснилось, что некоторые из загрязненных протоков оказались по уровню кислотности сравнимы с лимонным соком или уксусом.

Ученые считают, что высокая концентрация токсичных металлов и закисление воды в реках Аляски может быть вызвана таянием вечной мерзлоты. Поскольку многолетние льды оттаивают из-за антропогенного изменения климата, содержащиеся в почве минералы вымываются дождями и попадают в водные потоки.

Поскольку вода со временем становится более кислой, это также облегчит растворение еще большего количества металлов из только что оттаявшей вечной мерзлоты, создавая так называемую «петлю обратной связи», где проблема усугубляется в геометрической прогрессии.

Исследователи обеспокоены воздействием токсичной талой воды на нерестящуюся рыбу и другие организмы, обитающие в пострадавшем от загрязнения регионе.

Ранее ученые предупредили о выбросах канцерогенного и радиоактивного газа радона из-за оттаивания Арктики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами