Токсичные металлы из тающей вечной мерзлоты отравили десятки рек на Аляске

Американские ученые из Научного центра Аляски и других научных учреждений обнаружили не менее 75 водотоков с ярко-оранжевой водой, расположенных в регионе заполярного горного хребта Брукса на северо-западе штата Аляска. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

По словам специалистов, загрязнение рек и ручьев оказалось настолько масштабным, что его было видно из космоса.

Химический анализ водных путей выявил высокие уровни цинка, никеля, меди, кадмия и железа. Также выяснилось, что некоторые из загрязненных протоков оказались по уровню кислотности сравнимы с лимонным соком или уксусом.

Ученые считают, что высокая концентрация токсичных металлов и закисление воды в реках Аляски может быть вызвана таянием вечной мерзлоты. Поскольку многолетние льды оттаивают из-за антропогенного изменения климата, содержащиеся в почве минералы вымываются дождями и попадают в водные потоки.

Поскольку вода со временем становится более кислой, это также облегчит растворение еще большего количества металлов из только что оттаявшей вечной мерзлоты, создавая так называемую «петлю обратной связи», где проблема усугубляется в геометрической прогрессии.

Исследователи обеспокоены воздействием токсичной талой воды на нерестящуюся рыбу и другие организмы, обитающие в пострадавшем от загрязнения регионе.

Ранее ученые предупредили о выбросах канцерогенного и радиоактивного газа радона из-за оттаивания Арктики.