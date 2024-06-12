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В Курчатовском институте рассказали об уникальных ядерных технологиях РФ

Глава Курчатовского института Ковальчук: РФ обладает уникальными технологиями

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Erich Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле заявил, что Россия обладает уникальными ядерными технологиями. Его слова передает РИА Новости.

«Мы опирались на ... очень большой опыт отечественной науки, и наших разработок <...> создавая уникальные, не имеющиеся в мире ядерные технологии», — поделился Ковальчук.

До этого в Минобороны РФ рассказали о втором этапе учений нестратегических ядерных сил. В рамках данного этапа учений ракетчики Ленинградского военного округа отработали скрытное выдвижение оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» в назначенный район.

Также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что Москва выступает против разыгрывания «ядерной карты» Западом. При этом Россия видит попытки совершить подобную эскалацию.

Ранее Далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.

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