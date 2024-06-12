Названа черта характера, присущая детям с крепкой психикой

Ученые из Пенсильванского университета установили, что у позитивно чувствительных к родительской похвале трехлетних детей реже появляются поведенческие и эмоциональные проблемы в возрасте пяти-семи лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Developmental Science (DevSci).

В исследовании приняли участие 60 детей в возрасте трех лет и их родители. Ученые проинструктировали родителей ежедневно в течение последующих 16 дней записывать на видео процесс вечерней чистки зубов детьми. Время, затраченное на чистку, мотивация ребенка правильно соблюдать гигиену и общение с родителями в процессе служили для ученых индикаторами настроения и эмоционального состояния юных испытуемых.

После завершения первого этапа исследования и анализа видеозаписей исследователи приступили к наблюдению за детьми. По достижении испытуемыми возраста пяти-семи лет ученые попросили их пройти серию тестов для выявления поведенческих и эмоциональных проблем.

Результаты показали, что дети, которые ярко и позитивно реагировали на родительскую похвалу (например, за качественную чистку зубов), были более психологически устойчивы. У них реже возникали нарушения поведенческих реакций. Также эмоциональной и поведенческой стабильностью отличались участники, которые не были склонны действовать в соответствии с определенным настроением.

Ученые добавили, что дети дольше чистили зубы в те дни, когда их родители больше хвалили и меньше инструктировали.

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