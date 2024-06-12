Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа главная вредная привычка, мешающая здоровому долголетию

JAMA: привычка смотреть телевизор сидя мешает здоровому долголетию

close
100%
Depositphotos

Ученые из Медицинского университета Вэньчжоу в Китае обнаружили, что привычка проводить время на диване перед экраном телевизора в значительной степени мешает здоровому долголетию. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В рамках научной работы исследователи изучили данные о состоянии здоровья, пищевых и двигательных привычках более 45 тысяч добровольцев. Отмечается, что участники были набраны в 1992 году. На момент начала исследования все испытуемые были старше 50 лет. В течение 20 лет ученые отслеживали, сколько времени участники проводили дома и на улице, какое количество часов тратили на выполнение рабочих обязанностей сидя и просмотр телевизора.

Результаты показали, что просмотр телевизора на диване оказался самым «вредным» занятием, мешающим здоровому долголетию. Ученые уточнили, что замена каждого часа, проводимого сидя перед телевизором, легкой физической активностью повышала шансы человека на здоровое старение после 70 лет на 8%. Исследователи подсчитали, что часовая тренировка умеренной интенсивности увеличивала бы аналогичную вероятность на 28%.

По словам ученых, люди, которые проводят много времени, сидя перед экраном, часто не придерживаются режима сна и употребляют избыточное количество сладких, углеводных и жирных закусок во время просмотра. Сочетание этих факторов с низким уровнем физической активности может стать причиной развития ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее ученые назвали восемь ключевых факторов здорового долголетия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами