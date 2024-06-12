Перечислены симптомы, которые указывают на недостаток цинка в организме

В связи с вовлечением цинка во многие процессы организма, симптомы дефицита этого микроэлемента могут быть разнообразными и зависят от возраста. В их число входят диарея, задержка роста, алопеция (выпадение волос), частые инфекции, изменение обоняния и вкуса, плохое заживление ран и снижение когнитивных функций. Об этом «Газете.Ru» рассказала ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина.

«У младенцев, детей младшего возраста часто встречается диарея, задержка роста. У более старших детей и взрослых может быть алопеция (выпадение волос), задержка роста и частые инфекции. Дефицит цинка в детстве может привести к репродуктивным проблемам во взрослом возрасте. Также возможно изменение вкуса и обоняния. Во время беременности нехватка цинка может стать причиной неблагоприятного ее исхода. У пожилых часто встречается плохое заживление ран, снижение когнитивных функций», – рассказала специалист.

По ее словам, большинство здоровых людей с полноценным питанием недостатка цинка не испытывают. В группу риска входят люди с проблемами ЖКТ (воспалительные заболевания кишечника, бариатрические операции, целиакия), перенесшие бариатрические операции, вегетарианцы, беременные и кормящие женщины, алкоголики и люди с серповидноклеточной анемией.

«Самые богатые источник цинка – мясо, рыба, морепродукты. Устрицы содержат больше цинка на порцию, чем любой продукт питания. Яйца и молочные продукты тоже содержат цинк. Биодоступность цинка из бобовых, орехов и цельных злаков ниже из-за содержания фолатов. Фрукты и овощи содержат мало цинка. Есть исследования, которые показывают положительный эффект от приема добавок с цинком при простудных заболеваниях, пневмонии детей, диарее, но точных убедительных данных, указывающих на положительный эффект от конкретной дозы цинка, – нет», – заключила врач.

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