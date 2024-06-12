Найден способ предотвращения ДТП на дорогах

Ученые Политехнического института ЮУрГУ, ТюмГУ и Джидды (Саудовская Аравия) разработали идеологию управления рисками аварий для устойчивых транспортных систем, которая предполагает снижение разрешенных скоростей транспортных потоков городов. Это приведет к снижению дорожно-транспортного травматизма. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Авторы поставили перед собой задачу доказать связь между хаосом на дорогах и уровнем ДТП, а также риском травматизма. Для оценки хаотичности или наоборот устойчивости транспортного потока учеными решено было использовать влияние занятости полос движения на кинетическую энергию транспортных потоков в непосредственной близости к регулируемым перекресткам.

Для проведения мониторинга транспортных потоков учеными применялись видеокамеры уличного наблюдения. Отличительная особенность такой технологии сбора данных – обработка видеоизображения в режиме реального времени при помощи нейронных сетей. Параллельно с этим анализировалась статистика об аварийности ГИБДД и страховых компаний РФ.

Ученые установили, что с ростом хаоса дорожного трафика растет количество дорожных аварий, но снижается тяжесть их последствий. Это происходит из-за более низких скоростей хаотичного движения. Получается, для избавления от ДТП нужно снизить не только хаотичность, но и скорость движения.

Отработанные в ходе исследования методики имеют перспективы дальнейшего развития. Один из вариантов – интеграция разработанной технологии в систему «интернета вещей (IoT)». Еще один – мониторинг улично-дорожной сети при помощи видеокамер, установленных на беспилотных автомобилях и летательных аппаратах.

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