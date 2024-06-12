Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найден способ предотвращения ДТП на дорогах

ЮУрГУ: рост хаоса на дорогах ведет к увеличению числа аварий с низкой тяжестью

close
100%
«23 МВД»' class="item-image" >
Телеграм-канал «23 МВД»

Ученые Политехнического института ЮУрГУ, ТюмГУ и Джидды (Саудовская Аравия) разработали идеологию управления рисками аварий для устойчивых транспортных систем, которая предполагает снижение разрешенных скоростей транспортных потоков городов. Это приведет к снижению дорожно-транспортного травматизма. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Авторы поставили перед собой задачу доказать связь между хаосом на дорогах и уровнем ДТП, а также риском травматизма. Для оценки хаотичности или наоборот устойчивости транспортного потока учеными решено было использовать влияние занятости полос движения на кинетическую энергию транспортных потоков в непосредственной близости к регулируемым перекресткам.

Для проведения мониторинга транспортных потоков учеными применялись видеокамеры уличного наблюдения. Отличительная особенность такой технологии сбора данных – обработка видеоизображения в режиме реального времени при помощи нейронных сетей. Параллельно с этим анализировалась статистика об аварийности ГИБДД и страховых компаний РФ.

Ученые установили, что с ростом хаоса дорожного трафика растет количество дорожных аварий, но снижается тяжесть их последствий. Это происходит из-за более низких скоростей хаотичного движения. Получается, для избавления от ДТП нужно снизить не только хаотичность, но и скорость движения.

Отработанные в ходе исследования методики имеют перспективы дальнейшего развития. Один из вариантов – интеграция разработанной технологии в систему «интернета вещей (IoT)». Еще один – мониторинг улично-дорожной сети при помощи видеокамер, установленных на беспилотных автомобилях и летательных аппаратах.

Ранее ученые предложили альтернативу антибиотикам для лечения сельхоз животных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами