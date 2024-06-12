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Ученые выяснили, как первая неделя жизни может повлиять на взрослого человека

Science: запахи в первую неделю жизни помогают развиться осязанию

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Shutterstock

Развитие обоняния тесно связано с осязанием, причем решающее значение для обоих чувств имеет первая неделя после рождения. Это показало исследование, опубликованное в журнале Science.

Обоняние и осязание — первые чувства, которые созревают у новорожденных млекопитающих. Они позволяют им пить грудное молоко и общаться со своей матерью. Нарушение развития одного из этих чувств может привести к различным нарушениям нервного развития у человека.

В новом исследовании ученые выяснили, что приятные запахи активируют обширную часть коры головного мозга мышей, включая области, отвечающие за осязание. Это явление наблюдалось только в первую неделю после рождения животных. У старших детенышей и у взрослых мышей запахи влияли на ограниченные участки мозга.

Дальнейшие эксперименты на мышах показали, что отсутствие контакта с запахами в первую неделю жизни ухудшают способность к осязанию во взрослом возрасте.

Ученые полагают, что их открытие распространяется и на другие чувства: слух или зрение. Хотя эксперименты проводились на животных, предыдущие результаты позволяют предположить, что аналогичные процессы происходят и в человеческом мозге. Поэтому авторы работы считают, что недоношенным детям в специальных боксах нужно обеспечить контакт с запахами.

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