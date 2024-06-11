Названы главные причины постоянной усталости

Доктор Стюарт Фишер и семейный врач Неха Вьяс (оба из США) рассказали изданию Daily Mail, что самыми распространенными причинами усталости могут быть стресс, анемия, дисфункция щитовидной железы, проблемы с психическим здоровьем и диабет.

Доктор Вьяс объяснил, что одной из возможных причин постоянной усталости может быть недостаток здоровых красных кровяных телец (эритроцитов) в организме. Такое состояние называется анемией. Эритроциты — это красные клетки крови, которые транспортируют белок гемоглобин к органам и тканям и отвечают за обменные процессы тканей и органов. В зависимости от степени снижения уровня эритроцитов и/или гемоглобина анемия может быть легкой, умеренной или тяжелой.

Анемия может быть вызвана не только низким содержанием железа в рационе, но и различными заболеваниями, которые приводят к потере красных кровяных телец. Кроме того, такая патология способна проявляться по физиологическим причинам, например, у женщин во время месячных в связи с сильным кровотечением.

Дисфункция щитовидной железы также является одной из основных причин вялости и апатии. Доктор Фишер объяснил, что щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые регулируют метаболизм — скорость расходования энергии телом. Когда орган производит слишком много или слишком мало определенных гормонов, самочувствие человека может ухудшиться.

Специалисты добавили, что стресс и проблемы с психическим здоровьем могут быть провокаторами сонливости, недомогания и разбитости. По словам врачей, в состоянии стресса в организме вырабатывается избыток кортизола и адреналина, ускоряющих сердцебиение и посылающих большие объемы крови к мышцам. Однако такое биологически сложное состояние не может поддерживаться слишком долго — во время «отката» количество энергии резко падает.

Некоторые психические расстройства (депрессия, тревога, ПТСР и другие) сопровождаются химическим дисбалансом определенных веществ под названием нейромедиаторы в мозге. В этом случае человек может ощущать апатию. Фишер уточнил, что такая психологическая усталость устраняется препаратами, восстанавливающими баланс нейромедиаторов.

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