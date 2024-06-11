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Ученые впервые нашли водяной лед на экваторе Марса

NatGeo: космические аппараты обнаружили иней в кальдерах марсианских вулканов

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ESA/DLR/FU Berlin

Швейцарские астрономы из Бернского университета впервые заметили следы льда на экваторе Марса. Существование замерзшей воды в этом регионе считалось невозможным из-за сочетания солнечной энергии и разреженной атмосферы. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience (NatGeo).

Ученые сделали открытие с помощью космических аппаратов Европейского космического агентства ExoMars Trace Orbiter и Mars Express.

Водяной иней находится в районе Тарсис — крупнейшей вулканической области, где находится высочайшая вершина Солнечной системы — 30-километровая гора Олимп. Замерзшую воду нашли в ее кальдере, а также во впадинах вулканов Арсия, Аскрей и Цераниус Толус.

Как выяснили исследователи, лед на марсианском экваторе появляется всего на несколько часов после восхода солнца, а затем он испаряется. Толщина слоя инея составляет лишь сотую долю миллиметра, однако морозные пятна очень обширны и содержат около 111 млн литров воды.

Команда считает, что странный способ циркуляции воздуха над регионом Тарсис создает микроклимат с кальдерами, который уникален по сравнению со внешним климатом марсианского экватора.

«Ветры поднимаются по склонам гор, принося относительно влажный воздух от поверхности на большие высоты, где он конденсируется и оседает в виде инея», — объяснил один из авторов исследования Николас Томас.

Ученый добавил, что иней, наблюдаемый командой на вершинах вулканов Марса, похоже, оседает в затененных областях кальдер, особенно в регионах с более низкими температурами.

Ранее исследователи развеяли надежды на существования озера с жидкой водой под ледниками на южном полюсе Марса.

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