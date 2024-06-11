Меценаты и жены гладиаторов: стали известны судьбы уцелевших при извержении Везувия римлян

Международная группа ученых подвела итоги исследования, посвященного выжившим жителям римских городов Помпеи и Геркуланом, которые были уничтожены при извержении вулкана Везувий в 79 году нашей эры. Об этом сообщает научное издание The Conversation.

По словам американского археолога из Университета штата Майями Стивена Така, долгое время считалось, что страшная катастрофа погубила практически все население Помпей и Геркуланума, похоронив людей под слоем пепла и обломков. Однако недавние открытия показали, что достаточно много римлян сумели уцелеть во время бедствия.

Согласно историческим источникам, в Помпеях жило около 30 тыс. человек, а в Геркулануме — около 5 тыс. жителей. Оба города процветали за счет торговли и развитого производства.

Стивен Так отметил, что работа по поиску выживших при извержении Везувия заняла восемь лет и позволила найти более 200 человек, обосновавшихся в 12 городах в окрестностях Везувия.

Некоторым из беженцев удалось начать новую жизнь. Например, семья Калтилий перебаралась в Остию — крупный порт к северу от Помпеев. Там переселенцы основали храм египетского божества Сераписа — покровителя земледелия, изображавшегося с корзиной зерна на голове. Члены семьи Калитий женились на представителях другого семейства беженцев из Помпеев, Мунатиусах.

Но другие выжившие в катастрофе Везувия пережили трудные времена. Так жительница Помпеи Фабия Секундина добралась до города Путеолы и там стала женой гладиатора Ретиария Аквариуса. Однако ее супруг ушел из жизни в 25 лет, оставив женщину в тяжелом финансовом положении.

Три другие семьи из Помпеев переселились в небогатую общину Нуцерия, где вели скромную жизнь. Одна из семей — Масури — взяла к себе мальчика-сироту по имени Авианиус Фелисио в качестве приемного сына.

По словам ученых, несмотря на трудные обстоятельства, большинство мигрантов заботились и поддерживали друг друга, а также делали пожертвования в храмы и гражданские учреждения своих новых пристанищ.

Население городов, принявших беженцев из Помпеев и Геркуланума, радушно отнеслось к новым соседям и не дискриминировало их.

Исследователи добавили, что этот исторический пример из эпохи Римской империи может стать положительной моделью для современности.

Ранее в Помпеях нашли рисунки с изображениями гладиаторов.