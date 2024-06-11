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Назван вред для здоровья от отсутствия зубов

Стоматолог Глуходед: отсутствие зубов влечет за собой четыре проблемы

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Отсутствие зубов влечет за собой четыре основные проблемы, в число которых входят нарушение функции жевания, увеличение рисков скола или перелома остальных зубов, изменение положения зубов в зубном ряду, а также эстетические проблемы. Об этом рассказал «Газете.Ru» стоматолог-терапевт, хирург клиники «Будь Здоров» Алексей Глуходед.

«Нарушение функции жевания приводит к недостаточному пережевыванию пищи, что плохо сказывается на всей пищеварительной системе организма, начиная от процессов переваривания еды в желудке и заканчивая процессами всасывания в кишечнике, что увеличивает возникновение заболеваний системы ЖКТ, таких как гастриты, энтероколиты и прочие», – рассказал специалист.

Повышение функциональной нагрузки из-за отсутствия некоторых зубов приводит к увеличению рисков скола или перелома остальных зубов.

«Компенсаторных способностей оставшихся зубов уже может быть недостаточно, поэтому возникает воспаление или атрофия тканей пародонта, появление болевого синдрома, подвижности, сколов, переломов, что, в конечном счете, приводит к потере других зубов. Круг замыкается», – отметил врач.

Отсутствие зубов также влечет за собой изменение положения зубов в зубном ряду. Например, в боковых отделах зубы, расположенные за отсутствующим, начинают наклоняться в сторону дефекта. В перспективе это очень затрудняет протезирование, а иногда и ведёт к невозможности его проведения.

«Не менее важны и эстетические проблемы. Чувство стеснения, неуверенности, невозможность улыбаться мало кому приносит пользу», – заключил врач.

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