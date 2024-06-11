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Люди с негативным взглядом на жизнь чаще откладывают важные дела, выяснили ученые

Scientific Reports: пессимисты чаще откладывают важные дела

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Ученые из Токийского университета обнаружили, что люди с оптимистичным взглядом на будущее с меньшей вероятностью будут откладывать важные дела на потом. Пессимисты, напротив, склонны к прокрастинации. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

В исследовании приняли участие 296 японцев. После прохождения специальных тестов и опросников добровольцы были разделены на четыре группы в соответствии с выраженностью личностного оптимизма или пессимизма. После этого ученые попросили испытуемых рассказать, как часто они прокрастинируют — откладывают на потом важные дела.

Прокрастинация как эмоциональное и психологическое состояние отличается от лени и отдыха. Во время отдыха человек восстанавливает энергию, не думая о выполнении определенных задач. Лень характеризуется полным нежеланием приступать к делам. Прокрастинирующий человек хочет «разобраться» с важными и срочными делами, но по каким-то причинам не может приступить. Откладывание задач в дальнейшем приводит к чувству вины, потере производительности, заниженной самооценке.

Результаты показали, что оптимистичные по поводу своего будущего люди с меньшей вероятностью становятся тяжелыми прокрастинаторами. Ученые предположили, что позитивное мышление может снижать уровень стресса, провоцирующий появление стойкого желания отложить дела на потом.

Ранее ученые связали финансовый оптимизм с более низкими когнитивными способностями.

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