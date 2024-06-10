Названы главные причины развития рака толстой кишки у молодых

Основными причинами развития рака толстого кишечника у молодых являются избыток сахара и жиров в рационе при недостатке клетчатки, малоподвижный образ жизни, ожирение и генетические факторы. Об этом изданию Daily Mail рассказал британский колоректальный хирург и онколог Хейни Юсеф.

Врач объяснил, что рак толстой кишки или колоректальный рак «молодеет» из-за нежелательных изменений в рационе питания современного человека. Онколог уточнил, что заболевание все чаще диагностируют у людей моложе 50 лет. Недостаток клетчатки (растительных пищевых волокон) в рационе, избыточное потребление жиров, сахара и мясных полуфабрикатов являются его самыми очевидными провокаторами.

Другими важными причинами развития колоректального рака у молодых являются малоподвижный образ жизни и ожирение. Врач объяснил, что физическая активность помогает поддерживать здоровый вес, что, в свою очередь, позволяет иммунной системе работать наилучшим образом. Лишний вес и постоянное сидение лишают организм этого механизма защиты — иммунные клетки хуже распознают раковые и уничтожают их.

Кроме того, избыток телесного жира повышает уровни специфических гормонов роста в организме. У детей и подростков они стимулируют рост костей и развитие внутренних органов, а у взрослых — поддерживают нормальное соотношение мышечной и жировой массы и регулируют обмен веществ и уровень глюкозы. Тем не менее, избыток гормонов роста способствует ускоренному делению не только нормальных клеток, но и раковых.

Генетическая предрасположенность также вносит весомый вклад в повышение риска развития рака толстой кишки. Юсеф уточнил, что такие состояния, как синдром Линча и семейный аденоматозный полипоз (FAP), значительно повышают вероятность появления этого заболевания в молодом возрасте.

Синдром Линча часто называют неполипозным кишечным раком — это наследственное заболевание, повышающее риск многих видов рака (особенно колоректального). Семейный аденоматозный полипоз характеризуется развитием множественных образований (полипов) на слизистой оболочке толстой кишки.

Ранее ученые предложили повысить эффективность терапии рака, уничтожая стареющие клетки.