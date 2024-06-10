Ученые предложили повысить эффективность терапии рака, уничтожая стареющие клетки

Исследователи из Института цитологии (ИНЦ) РАН показали, что сенолитики – особый класс соединений, способных избирательно поражать стареющие клетки, – могут подавить процессы образования метастазов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ИНЦ РАН.

Онкологические заболевания являются одной из наиболее частых причин смерти в мире. Рак может поразить любой орган и распространиться по всему организму, вызывая новые очаги опухоли (метастазы). Различные клетки в составе опухоли играют ключевую роль в прогрессировании рака. В частности, фибробласты (клетки соединительной ткани) могут путем секреции различных цитокинов (белков влияющих на различные функции клеток) повышать риск возникновения метастазов, а также лекарственной устойчивости раковых клеток.

«Мы изучали возможность использования в качестве вспомогательной противоопухолевой терапии на основе соединений из класса сенолитиков – лекарственных препаратов, способных избирательно инициировать гибель стареющих клеток. Лекарственное значение этих препаратов для ряда заболеваний ранее уже было продемонстрировано учеными. Наша группа оценила насколько успешно несколько разных сенолитиков справляются с опухолевым окружением, влияющим на метастазирование», – рассказала «Газете.Ru» младший научный сотрудник Лаборатории молекулярной медицины Группы моделирования канцерогенеза и болезней старения ИНЦ РАН Дарья Богданова.

В качестве экспериментальной модели опухоли использовались клетки колоректального рака мыши. Оказалось, что в ходе пятидневного воздействия на фибробласты, ассоциированные с опухолью опухолью, сенолитики продемонстрировали эффективное снижение количества стареющих клеток. Однако комбинация двух препаратов, наоборот, активировала процессы, которые могут приводить к распространению метастазов.

«Полученные результаты подчеркивают важность учета различных эффектов от использования в целом перспективной сенолитической терапии, которая может оказывать как позитивное, так и негативное влияние на протекание рака и распространение метастазов. В будущем наша работа будет направлена на изучение других связей между старением микроокружения опухоли и колоректальным раком. Эти исследования помогут оптимизировать стратегии лечения и улучшить общую выживаемость пациентов», – поясняет Богданова.

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