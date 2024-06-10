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Стало известно, как эффективно худеть при нехватке времени на тренировки

The Conversation: комплексные упражнения помогают сократить тренировочное время

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Unsplash

Выполнение комплексных упражнений, таких как приседания и отжимания, позволяет прорабатывать все тело во время тренировки. Такой подход помогает экономить время и худеть эффективно. Об этом изданию The Conversation рассказали спортивные физиологи Мэнди Хагстром и Анураг Пандит из Университета Нового Южного Уэльса.

Специалисты объяснили, что физические упражнения можно разделить на две группы — изолирующие и комплексные. Первые — это движения, которые задействуют всего один сустав и одну группу мышц. К ним относятся сгибания рук со штангой, махи ногами. Вторые предполагают совместную работу нескольких суставов и групп мышц. Комплексными являются приседания, выпады, жим лежа, отжимания.

По словам физиологов, оказание нагрузки на несколько мышечных групп во время выполнения комплексных упражнений позволяет эффективно и быстро прорабатывать их. Специалисты объяснили, что изолирующие упражнения также способствуют похудению, наращиванию силы и мускулатуры. Однако они больше подойдут людям, у которых есть достаточный запас времени на выполнение обширной тренировочной программы. Комплексные упражнения, напротив, позволяют сократить длительность занятия.

Эксперты из Университета Нового Южного Уэльса добавили, что наращивание силы с помощью сложных упражнений способствует здоровому старению и предотвращает возрастную слабость, вызванную дефицитом мышечной массы. Также комплексные упражнения оказывают более выраженный оздоравливающий эффект на сердце и сосуды.

Ранее было обнаружено, что интенсивные тренировки могут привести к увеличению веса.

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