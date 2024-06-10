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Стало известно, почему нельзя пить кофе сразу после пробуждения

Daily Mail: кофе безопаснее всего всего пить в десять утра

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Пить кофе лучше всего в 10:00 (при условии пробуждения в 7:00). Слишком раннее потребление этого тонизирующего напитка может дополнительно повысить естественным образом увеличенный в утреннее время уровень гормона кортизола и нанести вред организму. Об этом изданию Daily Mail рассказала доктор  Дебора Ли из британской онлайн-клиники Dr Fox Pharmacy.

Врач объяснила, что в течение первых 45 минут после пробуждения уровень кортизола в организме достигает пика. Этот гормон повышает бдительность и концентрацию внимания, а также регулирует работу обмена веществ и иммунной системы.

Кофе обладает способностью повышать уровень кортизола. По мнению Ли, излишнее тонизирующее воздействие напитка в утреннее время может принести больше вреда, чем пользы, — спровоцировать плохое самочувствие, вызвать тахикардию и повысить уровень тревожности. По этой причине употреблять кофе нужно в 10:00 (при условии пробуждения в 7:00) или хотя бы по истечении 45 минут после прекращения ночного сна.

Также кофе не рекомендуется пить слишком поздно. Последнюю чашку напитка нужно употребить за шесть часов до сна.

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