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Индия заинтересовалась российской нейросетью для выявления инсульта

NtechLab: Индия заинтересовалась российской нейросетью для выявления инсульта

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Shutterstock

В использовании российской нейросети для выявления и диагностики инсульта заинтересованы Индия, а также страны СНГ. Об этом ТАСС рассказал гендиректор NtechLab Алексей Паламарчук в рамках ПМЭФ-2024.

«Интерес [со стороны зарубежных дружественных стран] есть, в основном со стороны стран СНГ и Индии», — отметил он.

В свою очередь американские ученые из Университета штата Огайо представили программу на основе искусственного интеллекта (ИИ), который моделирует различные варианты лечения людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и подбирает наиболее эффективные способы терапии.

Другие разработчики научили нейросеть по сетчатке выявлять риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Точность такой диагностики оказалась сравнима с результатами использования существующих методов. Создатели алгоритма рассчитывают, что со временем они улучшат качество диагностики. Для обучения сети исследователи использовали около 300 тыс. изображений пациентов, снабженных информацией об их возрасте, стаже курения, давлении и индексе массы тела (отношению роста к массе тела). Далее они протестировали нейросеть еще на 13 тыс. снимков.

Ранее в Госдуме похвалили сдавшего экзамен по медицине «GigaChat-студента».

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