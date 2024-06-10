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Создан светящийся краситель для раковых клеток простаты

EJNMMI: светящийся краситель поможет хирургам удалять опухоли простаты

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Unsplash

Светящийся маркер-краситель, который прикрепляется к раковым клеткам простаты, поможет хирургам полностью удалить опухоль. Это показало исследование, опубликованное в European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (EJNMMI).

Краситель протестировали на 23 мужчинах с раком простаты. Его вводили перед операцией по удалению железы. Исследование показало, что краситель позволяет хирургам удалить участки опухоли, которые они не могли бы увидеть или обнаружить другими методами. При этом врачи смогли оставить здоровые ткани максимально нетронутыми.

Новый подход существенно снижает вероятность того, что рак вернется в будущем, и сводит к минимуму возможность побочных эффектов, изменяющих жизнь пациента после операции.

Контрастное вещество, разработанное учеными из Великобритании, представляет собой комбинацию из двух молекул: красителя и маркера. Сначала маркер (небольшое антитело) связывается с белком PSMA, который встречается на поверхности клеток рака простаты. Затем к их комплексу присоединяется краситель. Окрашенные ткани можно увидеть с помощью специальной системы визуализации.

Ранее россиянину удалили опухоль, из-за которой его простата увеличилась в 20 раз.

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