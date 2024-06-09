Антидепрессанты в сточных водах заставили рыб менять пол и сделали их наркозависимыми

Отходы фармацевтического производства могут приводить к наркотической зависимости у рыб и птиц. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature.

Ученые протестировали на животных антидепрессанты в концентрациях, которые характерны для сточных вод рядом с заводами по производству этих препаратов. Самки скворцов, которым ввели антидепрессант прозак, стали менее привлекательными для самцов. А сами самцы стали агрессивнее и стали прилагать меньше усилий по привлечению самки песней.

Европейский окунь из-за воздействия антидепрессантов перестал бояться хищников, а рыба кумжа стала зависима от метамфетамина: у нее были признаки абстинентного синдрома.

Не только антидепрессанты, но и гормональные противозачаточные таблетки влияли на рыб: они привели к смене пола у некоторых популяций. В результате их численность резко снизилась.

Авторы работы призвали производителей лекарств ответственнее подходить к утилизации отходов.

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