Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Антидепрессанты в сточных водах заставили рыб менять пол и сделали их наркозависимыми

Nature: рыбы и птицы страдают от наркозависимости из-за отходов фармпроизводства

close
100%
Depositphotos

Отходы фармацевтического производства могут приводить к наркотической зависимости у рыб и птиц. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature.

Ученые протестировали на животных антидепрессанты в концентрациях, которые характерны для сточных вод рядом с заводами по производству этих препаратов. Самки скворцов, которым ввели антидепрессант прозак, стали менее привлекательными для самцов. А сами самцы стали агрессивнее и стали прилагать меньше усилий по привлечению самки песней.

Европейский окунь из-за воздействия антидепрессантов перестал бояться хищников, а рыба кумжа стала зависима от метамфетамина: у нее были признаки абстинентного синдрома.

Не только антидепрессанты, но и гормональные противозачаточные таблетки влияли на рыб: они привели к смене пола у некоторых популяций. В результате их численность резко снизилась.

Авторы работы призвали производителей лекарств ответственнее подходить к утилизации отходов.

Ранее россиян предупредили о проникновении короеда-вредителя с Дальнего Востока.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами