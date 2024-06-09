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Врач рассказала, как правильно пить воду в жару, чтобы избежать отеков

Врач Городова: питье воды залпом может привести к отекам и слабости

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Вода утоляет жажду через 5-10 минут после выпивания. Поэтому не следует пить ее залпом: это может привести к отекам и слабости. Об этом Rostov.aif.ru рассказала врач-эпидемиолог ростовского филиала областного Центра гигиены и  эпидемиологии Анна Городова.

Обильное потоотделение в жару может привести к судорогам из-за потери солей (электролитов). Поэтому важно следить за питанием и  выпивать 1,5-2 литра жидкости в день. Отдавать предпочтение лучше воде без газа, натуральным фруктовым сокам, столовой минеральной воде и зеленому чаю. Алкоголь и сладкие напитки врач рекомендовала исключить.

«Не  стоит выпивать много воды сразу, залпом. Жажду так не утолить, а отечность и слабость могут появиться. Необходимо помнить, что выпитая вода утоляет жажду не сразу. Сначала она дойдет до желудка, всосется в кровь. Это 5-10 минут. Поэтому лучше пить воду небольшими порциями через короткие промежутки времени»,  — объяснила Городова.

До этого кардиолог рассказал, что в жару нужно поменять схему лечения повышенного давления. Это связано с тем, что из-за расширения сосудов летом может повышаться эффективность действия препаратов против гипертонии.

Ранее врач рассказал о секундном тесте, который нужно пройти всем пожилым в жару.

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